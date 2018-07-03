Мусорная свалка в Николаеве снова горела

Вчера в 20:59 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов в с. Мешково-Погорелово Витовского района. Об этом сообщает ГСЧС. В 23:13 пожар был ликвидирован на площади 800 кв.м.

Стоит отметить, что это уже не первый эпизод горения на вышеупомянутой территории. В июне спасатели неоднократно тушили здесь пожары. Кроме того, рядом с полигоном на открытой территории и несанкционированного свалке, пожары возникают также достаточно часто и текущий год не стал исключением. Уже зарегистрировано несколько эпизодов. Возгорание вызывает, как правило, неосторожное обращение с огнем. Вызывает беспокойство тот факт, что впереди еще два месяца лета, в течение которых синоптики прогнозируют жару. Это дополнительный фактор для увеличения количества пожаров.