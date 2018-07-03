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В Голосеевском районе столицы произошла стрельба, есть раненый
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Новости Украины: В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева ранен мужчина.
Сегодня днем в центре Киева неизвестный ранил из огнестрельного оружия мужчину. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.
"Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
В Киеве на рынке произошло ограбление со стрельбой
Как отмечается, инцидент произошел возле ресторана на улице Антоновича: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления.
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