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По факту взрыва авто директора фармкомпании открыто уголовное производство

Автомобиль Александра Доровского
03:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Взрыв в автомобиле директора фармкомпании "Здоровье" в Харькове квалифицирован как покушение на убийство.

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского, который произошел в четверг вечером в Харькове.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове взорвалось авто директора фармкомпании

Как сообщалось, в четверг вечером в Харькове, во время движения автомобиля Audi гендиректора ООО "ФК "Здоровье" произошел взрыв. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля.

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Новости Украины, Александр Доровский, Взрыв автомобиля, Полиция, Уголовное дело, Харьков.
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Новости в регионах Украины

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