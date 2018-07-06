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По факту взрыва авто директора фармкомпании открыто уголовное производство
03:52 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Взрыв в автомобиле директора фармкомпании "Здоровье" в Харькове квалифицирован как покушение на убийство.
Полиция начала уголовное производство по факту взрыва автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского, который произошел в четверг вечером в Харькове.
"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В Харькове взорвалось авто директора фармкомпании
Как сообщалось, в четверг вечером в Харькове, во время движения автомобиля Audi гендиректора ООО "ФК "Здоровье" произошел взрыв. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля.
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