По факту взрыва авто директора фармкомпании открыто уголовное производство

Полиция начала уголовное производство по факту взрыва автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского, который произошел в четверг вечером в Харькове.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в четверг вечером в Харькове, во время движения автомобиля Audi гендиректора ООО "ФК "Здоровье" произошел взрыв. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля.