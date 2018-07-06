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В Киеве полиция задержала подозреваемого в убийстве полицейского
14:50 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого во вчерашнем убийстве полицейского в столице.
Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого во вчерашнем убийстве полицейского в Киеве. Об этом сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
"Задержали", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, 5 июля в Шевченковском районе Киева в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами огнестрельных ранений. Впоследствии стало известно, что убитый мужчина был полицейским.
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Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства полицейского Дмитрия Глушака в Шевченковском районе Киева, одна из которых - что преступление связано с его служебными обязанностями.
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