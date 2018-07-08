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В Харьковском госпитале скончался воин ВСУ из 14 ОМБР

В Харьковском госпитале скончался воин ВСУ из 14 ОМБР
23:54 Вс, 8 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В госпитале Харькова умер военный, получивший ранение возле Попасной

В Харьковском военном госпитале скончался солдат 14 ОМБР Иван Борсук, который в конце июня получил ранение в районе н.п. Попасная Донецкой области в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом 8 июля сообщили в Дубровицком районном военном комиссариате, передает Украинская правда.

"Во время обстрела позиций 29 июня в районе Попасной со стороны НВФ с применением РПГ и стрелкового оружия получил огневое пулевое ранение головы, в результате чего от полученных ранений скончался в госпитале", - сообщили в военкомате.

Борсук проходил срочную службу в 2006-2007 гг., во время мобилизации был призван в ВСУ в период III волны, проходил службу с августа 2014 до января 2016 года в в/ч В4673 (128 ОГШБ). В мае подписал контракт на прохождение военной службы в 14 ОМБР.

У погибшего остались отец, мать, сестра, жена и дочь. Был награжден орденом "За мужество" III ст.

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Все по теме:

Новости Украины, 14 ОМБР, Иван Борсук, ООС, Попасная, Харьков.
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