В Донецкой области мирный житель получил ранение

Мужчина в Красногоровке получил огнестрельное ранение ноги, находясь возле собственного дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

"В 13:00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением ноги. Установлено, что его пострадавший получил, находясь возле собственного дома", - говорится в сообщении.

Пострадавший находится в больнице г. Курахово.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.