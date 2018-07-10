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В Донецкой области мирный житель получил ранение

Красногоровка
20:55 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости Украины: 60-летний мужчина вышел за двор выбросить мусор, когда услышал хлопок и боль в ноге.

Мужчина в Красногоровке получил огнестрельное ранение ноги, находясь возле собственного дома. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

"В 13:00 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлен мужчина с огнестрельным ранением ноги. Установлено, что его пострадавший получил, находясь возле собственного дома", - говорится в сообщении.

Пострадавший находится в больнице г. Курахово.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, ГУ НП в Донецкой области, Донецкая область, Мирный житель, Ранение.
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