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В Днепропетровской области в газетном офисе произошел пожар

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Пожар
11:39 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Полиция

Новости Украины: Полиция выясняет обстоятельства пожара в местной газете в г. Каменское, про пожар сообщил директор этого издания.

Полиция начала расследование по факту пожара в офисе местной газеты в г. Каменское. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области.

"10 июля около 17:30 в полицию Каменского поступило сообщение, что по пр. Свободы, 35 на четвертом этаже офисного помещения произошло задымление", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в одном из офисных помещений повреждено имущество местной газеты. С заявлением по установлению всех обстоятельств инцидента к правоохранителям обратился директор этого издания.

По данному факту полиция Каменского начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

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Напомним, недалеко от вокзала в Киеве мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку.

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Новости Украины, Днепропетровская область, Каменское, Местное газетное издание, Пожар.
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