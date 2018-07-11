В Днепропетровской области в газетном офисе произошел пожар

Полиция начала расследование по факту пожара в офисе местной газеты в г. Каменское. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области.

"10 июля около 17:30 в полицию Каменского поступило сообщение, что по пр. Свободы, 35 на четвертом этаже офисного помещения произошло задымление", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в одном из офисных помещений повреждено имущество местной газеты. С заявлением по установлению всех обстоятельств инцидента к правоохранителям обратился директор этого издания.

По данному факту полиция Каменского начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.

Напомним, недалеко от вокзала в Киеве мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку.