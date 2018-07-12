В Украине задержали банду, которая подделывала документы

Правоохранители задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов государственного образца. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Тихонов, передает пресс-службу Нацполиции.

По его словам, полиция задокументировала деятельность преступной группы еще с февраля этого года.

"Получили информацию, что в Украине действует организованная преступная группа, которая занимается изготовлением и массово распространяет поддельные документы государственного образца с соответствующими степенями защиты. Это такие документы как свидетельства о регистрации транспортных средств, водительских прав, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз", - отметил Тихонов.

Участники группировки - жители Ивано-Франковской, Волынской, Черкасской, Киевской областей и Киева в возрасте от 20 до 54 лет. Каждый из участников выполнял свою функцию в группе, отвечая за конкретное направление работы.

"Злоумышленники размещали через интернет объявления с информацией о своих "услугах" и номерами контактных телефонов. Один из участников отвечал на телефонные звонки и принимал заказы. После внесения задатка на банковскую карточку "клиент" посылал свои данные для документов через мессенджеры", - рассказали в полиции.

Собранные данные передавали членам группировки. Они непосредственно с помощью станков изготавливали поддельные документы с защитными голографическими элементами.

"Отдельные участники пересылали готовы заказ "клиентам" по почте. При этом злоумышленники использовали различные средства конспирации, в частности, постоянно меняли свои анкетные данные и номера телефонов. Предварительно, фигуранты пользовались даже женским именем", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что злоумышленники выполнили более тысячи заказов на сумму около 8 млн гривен. Однако, как указано, есть основания полагать, что их было больше.

Кроме того, правоохранители разоблачили пятерых участников преступной группы и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Вчера было проведено около десяти обысков в центральной и западной части Украины. Изъято специальное оборудование для изготовления удостоверений государственного образца, деньги в сумме около одного миллиона гривен и другие доказательства, которые сейчас исследуются следователями и оперативными работниками", - рассказал руководитель уголовного розыска страны.

Также, по предварительной информации, один из станков для изготовления документов, который использовали злоумышленники, ранее использовался в государственном учреждении. Кроме того, он был привезен из временно оккупированной территории Луганской области. Сейчас эти данные проверяются.

Всем пятерым задержанным сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УК Украины.

Сейчас будет приниматься решение об избрании в отношении них меры пресечения.

"Но расследование на этом не заканчивается. Мы понимаем, что эти документы изготавливались для членов преступных группировок. Также с помощью поддельных документов происходила легализация похищенного автотранспорта, другие преступные схемы. Сейчас все это будет исследоваться и будут проводиться дальнейшие следственные действия", - подчеркнул Тихонов.