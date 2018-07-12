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В Украине задержали банду, которая подделывала документы

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Поддельные документы
21:12 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: МВД

Новости Украины: Нацполиция задержала преступную группу, которая занималась продажей поддельных документов государственного образца.

Правоохранители задержали преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей поддельных документов государственного образца. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Тихонов, передает пресс-службу Нацполиции.

По его словам, полиция задокументировала деятельность преступной группы еще с февраля этого года.

"Получили информацию, что в Украине действует организованная преступная группа, которая занимается изготовлением и массово распространяет поддельные документы государственного образца с соответствующими степенями защиты. Это такие документы как свидетельства о регистрации транспортных средств, водительских прав, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз", - отметил Тихонов.

Участники группировки - жители Ивано-Франковской, Волынской, Черкасской, Киевской областей и Киева в возрасте от 20 до 54 лет. Каждый из участников выполнял свою функцию в группе, отвечая за конкретное направление работы.

"Злоумышленники размещали через интернет объявления с информацией о своих "услугах" и номерами контактных телефонов. Один из участников отвечал на телефонные звонки и принимал заказы. После внесения задатка на банковскую карточку "клиент" посылал свои данные для документов через мессенджеры", - рассказали в полиции.

Собранные данные передавали членам группировки. Они непосредственно с помощью станков изготавливали поддельные документы с защитными голографическими элементами.

"Отдельные участники пересылали готовы заказ "клиентам" по почте. При этом злоумышленники использовали различные средства конспирации, в частности, постоянно меняли свои анкетные данные и номера телефонов. Предварительно, фигуранты пользовались даже женским именем", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что злоумышленники выполнили более тысячи заказов на сумму около 8 млн гривен. Однако, как указано, есть основания полагать, что их было больше.

Кроме того, правоохранители разоблачили пятерых участников преступной группы и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Вчера было проведено около десяти обысков в центральной и западной части Украины. Изъято специальное оборудование для изготовления удостоверений государственного образца, деньги в сумме около одного миллиона гривен и другие доказательства, которые сейчас исследуются следователями и оперативными работниками", - рассказал руководитель уголовного розыска страны.

Также, по предварительной информации, один из станков для изготовления документов, который использовали злоумышленники, ранее использовался в государственном учреждении. Кроме того, он был привезен из временно оккупированной территории Луганской области. Сейчас эти данные проверяются.

Всем пятерым задержанным сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) УК Украины.

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Сейчас будет приниматься решение об избрании в отношении них меры пресечения.

"Но расследование на этом не заканчивается. Мы понимаем, что эти документы изготавливались для членов преступных группировок. Также с помощью поддельных документов происходила легализация похищенного автотранспорта, другие преступные схемы. Сейчас все это будет исследоваться и будут проводиться дальнейшие следственные действия", - подчеркнул Тихонов.

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Новости Украины, Мошенники, Нацполиция, Поддельные документы, Украина.
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