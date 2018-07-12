Укрзализныця увеличила перевозки пассажиров в страны ЕС

Количество пассажиров, путешествующих в страны ЕС, в первом полугодии 2018 года увеличилась вдвое. Об этом сообщил и.о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Facebook.

"Количество пассажиров, путешествующих в страны ЕС, в первом полугодии 2018 увеличилась вдвое", — написал он и добавил, что поезда в Варшаву и Перемышль загружены практически на 90%.

В частности, за первое полугодие железной дорогой перевезено на 100 тысяч больше пассажиров, чем за этот же период в прошлом году.

Напомним, "Укрзализныця" уже проложила 1,4 км новой колеи в рамках проекта строительства линии экспрессов в аэропорт "Борисполь". Вскоре начнется строительство железнодорожной эстакады через автодорогу Киев — Харьков. Также строится платформа, проводятся коммуникации.