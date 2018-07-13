Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости: Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости: "Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
X

ООС: боевики увеличили количество обстрелов

Военный
13:57 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Представитель МОУ отметил, что за прошедшие сутки вражеская активность российско-оккупационных войск повысилась.

За прошедшие сутки вражеская активность российско-оккупационных войск повысилась, оккупанты совершили 24 обстрела, в результате которых трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сказал на брифинге представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает корреспондент Укринформа.

"В целом за прошедшие сутки, 12 июля, защитниками Украины зафиксированы 24 вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В результате боевых действий трое наших военнослужащих получили ранения различной степени. Теперь им оказывается квалифицированная лечебно-сестринская помощь в военных медицинских учреждениях", - сказал Гуцуляк.

"Оккупанты увеличили количество обстрелов и применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы различных типов, сознательно нарушая условия т.н. "Хлебного перемирия".

 

В течение 12 июля на Луганском направлении защитниками Украины зафиксированы только 2 вражеских обстрела. "С примерно 04:00 утра, в течение часа, российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Троицкого. Из этих же видов оружия примерно в 23:30 оккупанты вели провокационный огонь по нашим защитникам Новолуганского", - сообщил Гуцуляк.

В то же время на Донецком направлении подразделениями Объединенных сил зафиксированы 22 обстрела оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск.

"В частности, примерно в 08.00 наши защитники Павлополя, и после 19.30 защитники Водяного, фиксировали разрывы вражеских минометных мин калибра 82 мм. В целом враг выпустил 14 мин", - сообщил представитель МОУ.

ООС: боевики продолжают совершать обстрелы позиций украинских военных

Огневые провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели вблизи н.п. Марьинка, Березовое, Пищевик, Опытное, трижды - в районе н.п. Водяное, Павлополь, Талаковка, Авдеевка, и четыре раза по защитникам Лебединского. Длительный обстрел из вооружения БМП российские оккупанты вели в сторону защитников Павлополя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Министерство обороны Украины, Минобороны Украины, Обстрелы, Раненые, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Полиция Киева задержала семью наркобарона с продукцией на 2,5 миллиона гривен "Ночь во Львове": что ждать от фестиваля В Одессе задержан иностранец

Последние новости

Омбудсмен: Политзаключенный Клых не давал согласия на помещение в психбольницу Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
04 Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018
05 Назван следующий соперник Ломаченко
Новости сегодня
05:05 Секреты красоты: как девушки меняются благодаря макияжу (Фото)
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0