ООС: боевики увеличили количество обстрелов

За прошедшие сутки вражеская активность российско-оккупационных войск повысилась, оккупанты совершили 24 обстрела, в результате которых трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сказал на брифинге представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает корреспондент Укринформа.

"В целом за прошедшие сутки, 12 июля, защитниками Украины зафиксированы 24 вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В результате боевых действий трое наших военнослужащих получили ранения различной степени. Теперь им оказывается квалифицированная лечебно-сестринская помощь в военных медицинских учреждениях", - сказал Гуцуляк.

"Оккупанты увеличили количество обстрелов и применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы различных типов, сознательно нарушая условия т.н. "Хлебного перемирия".

В течение 12 июля на Луганском направлении защитниками Украины зафиксированы только 2 вражеских обстрела. "С примерно 04:00 утра, в течение часа, российско-оккупационные войска вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Троицкого. Из этих же видов оружия примерно в 23:30 оккупанты вели провокационный огонь по нашим защитникам Новолуганского", - сообщил Гуцуляк.

В то же время на Донецком направлении подразделениями Объединенных сил зафиксированы 22 обстрела оборонительных позиций со стороны российско-оккупационных войск.

"В частности, примерно в 08.00 наши защитники Павлополя, и после 19.30 защитники Водяного, фиксировали разрывы вражеских минометных мин калибра 82 мм. В целом враг выпустил 14 мин", - сообщил представитель МОУ.

Огневые провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения российско-оккупационные войска вели вблизи н.п. Марьинка, Березовое, Пищевик, Опытное, трижды - в районе н.п. Водяное, Павлополь, Талаковка, Авдеевка, и четыре раза по защитникам Лебединского. Длительный обстрел из вооружения БМП российские оккупанты вели в сторону защитников Павлополя.