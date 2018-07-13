В Сумской области самолет потерпел крушение

Самолет разбился в Роменском районе Сумской области, в результате чего его пилот погиб. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова в Facebook.

"В Роменском районе, недалеко от автодороги в с. Николаевка, разбился одноместный самолет. Пилот погиб", - написала пресс-секретарь.

Как было предварительно установлено, самолет обрабатывал поля кукурузы.

На месте работают сотрудники полиции. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) УК Украины, в рамках которого устанавливают причины произошедшего.