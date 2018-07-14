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В Николаеве намерены уменьшить поставки воды из-за дефицита жидкого хлора

Отсутствие воды в кране
15:24 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Николаеве с понедельника, 16 июля, водоснабжение в городе уменьшат, пока ситуация с поставками жидкого хлора не нормализуется.

В Николаеве с понедельника снизят водоснабжение до нормализации поставок жидкого хлора. Об этом сообщает пресс-служба ГКП "Николаевводоканал".

"Вследствие остановки производства жидкого хлора предприятием "Днепразот" поставщик ГКП "Николаевводоканал" отказался от обязательств по договору. Количество которого для полного обеспечения процесса ограничено", - говорится в сообщении.

"Днепроазот", единственное предприятие, которое производит жидкий хлор, остановило производство вещества из-за высокой цены на газ.

Как сообщалось ранее, в Украине возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды, так как "Днепроазот", который является производителем жидкого хлора, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил, что он прекращает поставки и останавливает производство жидкого хлора.

Однако, премьер-министр Украины Владимир Гройсман успокоил, что Украина будет обеспечена жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

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Новости Украины, Дефицит, Жидкий хлор, Николаев, Поставки воды, Уменьшение.
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