В Одессе на военных складах нашли тонны просроченных консервов

В Одесском гарнизоне начата проверка в связи с нарушения правил приема на склады продовольствия для военнослужащих. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, проверку проводит заместитель министра обороны Олег Шевчук и комплексная комиссия Минобороны.

В сообщении отмечается, что проверка проводится по поручению министра обороны Степана Полторака на основании информации о ненадлежащем исполнении правил приема продовольственной продукции на склады 46-го Объединенного центра обеспечения, расположенного в Одессе, и о других нарушениях.

"В связи с этим основной целью инспекции является проверка фактов нарушений служебной деятельности должностных лиц 46-го Объединенного центра обеспечения ВС Украины", - отметили в ведомстве.

По словам начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, который возглавляет комиссию Минобороны, принято решение проверить все отдельные центры обеспечения.

Находясь накануне в 46-м Объединенном центре обеспечения, члены комплексной комиссии опечатали продовольственные, вещевые склады, хранилища горюче-смазочных материалов и проверили соответствующую документацию.

Как отметил Марченко, образцы продуктов питания со складов 46-го Объединенного центра обеспечения направлены в независимую аккредитованную лабораторию, которая должна установить их качество и предоставить соответствующие выводы.

Также проверяется и другая информация, в частности, относительно ненадлежащего качества горюче-смазочных материалов. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.

Как сообщил в Facebook советник министра обороны Юрий Бирюков, руководитель 46-го Объединенного центра обеспечения Евгений Король ушел на больничный.

"Там вообще плохо со здоровьем личного состава, неведомая хворь за сутки поразила почти весь руководящий состав крупнейших воинских складов на юге Украины. Но ничего, у нас нормальные госпитали, очень скоро всех вылечат", - акцентировал Бирюков.

Также он напомнил об армейских консервах, "на которых пиарились все, кому не лень - от странных волонтеров до странных политиков".

"Для них это пиар, для них это просто повод для криков-стонов. Для армии это проблема, для "пиратов" Дмитрия Марченко - кропотливая, практически детективная работа. По крупицам собирать информацию, по крошкам искать следы. Его Главное управление уже год отвечает за качество консервов, а значит с качеством все должно быть нормально. Но раз за разом обнаруживались отвратительные экземпляры, раз за разом находили бракованные партии", - написал Бирюков.

Он уточнил, что "следы" привели на два из четырех Объединенный центров обеспечения, где во время внеплановой проверки обнаружены тонны бракованной консервации без документов.

Советник подчеркнул, что в ближайшие две недели весь склад будет "вывернут наизнанку", от учета до зарплат, от складов до сертификатов".

"Опечатано все, каждое помещение, каждый склад теперь будут изучать под микроскопом", - акцентировал Бирюков.