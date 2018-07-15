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В Беларуси в очередях стоят десятки автобусов с украинскими туристами

Туристы стоят в очереди
11:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Беларуси в международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" туристические автобусы с украинцами массово прибывают, в связи с этим образовались очереди

В международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" в Беларуси образовалась очередь на выезд в Украину из автобусов с клиентами туристических фирм. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского, начиная с полудня 14 июля туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска - по 5-6 автобусов одновременно. С 14.00 оформления на выезд приходится ожидать в среднем двум десяткам рейсовых автобусов.

"При этом в ближайших пункта пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается, что говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну", - заявил Бычковский.

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Он заверил, что контрольные органы принимают все необходимые меры для ускорения пересечения государственной границы. "Задействованы все рабочие места с привлечением резервов. Пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе - 15 минут. С 14.00 по 18.00 оформлено 22 туристических автобуса. При том что пропускная способность "Новой Гуты" составляет 4 автобуса в час. Тем не менее при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать до 6 часов", - отметил представитель беларусских пограничников.

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Новости Украины, Беларусь, Граница, Новая Гута, Очереди, Пункт пропуска, Туристические автобусы, Украина, Украинцы.
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