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В Луганске горняков вытащили из обесточенной шахты

Непогода
13:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Луганской области 90 шахтеров подняли на поверхность, которые были заблокированы под землей из-за обесточивания шахты.

На Луганщине подняли на поверхность девяносто горняков шахты "Тошковка", которые вчера вечером оказались заблокированными под землей из-за аварийного обесточивания шахты. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Девяносто шахтеров шахты "Тошковка" на Луганщине, которые из-за обесточивания оказались заблокированными под землей, уже подняли на поверхность", - идет речь в сообщении.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером вследствие грозы на Луганщине произошли масштабные обесточивания в городе Северодонецке и шахты в населенном пункте Тошковка.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман поздравил работников металлургической и горнодобывающей промышленности с профессиональным праздником и рассказал о реформах на шахте.

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Новости Украины, Гроза, Лцуганская область, Обесточивание шахты, Подняли на поверхность, Шахтеры.
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