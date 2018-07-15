В Луганске горняков вытащили из обесточенной шахты

На Луганщине подняли на поверхность девяносто горняков шахты "Тошковка", которые вчера вечером оказались заблокированными под землей из-за аварийного обесточивания шахты. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

"Девяносто шахтеров шахты "Тошковка" на Луганщине, которые из-за обесточивания оказались заблокированными под землей, уже подняли на поверхность", - идет речь в сообщении.

Как сообщалось ранее, в субботу вечером вследствие грозы на Луганщине произошли масштабные обесточивания в городе Северодонецке и шахты в населенном пункте Тошковка.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман поздравил работников металлургической и горнодобывающей промышленности с профессиональным праздником и рассказал о реформах на шахте.