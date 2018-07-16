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Кличко намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева
15:25 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в будущем намерен снова баллотироваться для переизбрания на пост столичного градоначальника.
Виталий Кличко планирует вновь баллотироваться в мэры Киева, сообщил политик в интервью изданию "Новое время".
"Я в этой должности - четыре года. Уже сделано многое, а главное – толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", – заявил В.Кличко.
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В.Кличко является мэром Киева и главой Киевской городской государственной администрации с июня 2014 года.
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