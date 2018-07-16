Кличко намерен вновь баллотироваться на пост мэра Киева

Виталий Кличко планирует вновь баллотироваться в мэры Киева, сообщил политик в интервью изданию "Новое время".

"Я в этой должности - четыре года. Уже сделано многое, а главное – толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца", – заявил В.Кличко.

В.Кличко является мэром Киева и главой Киевской городской государственной администрации с июня 2014 года.