Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" возобновит работу

Мусоросжигательный завод "Энергия" во вторник возобновит работу после планового ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В течение месяца мы отремонтировали бункер бытовых отходов, выполнили собственными силами ремонты котлов, насосного оборудования и арматуры, а также привели в надлежащее состояние оборудование двух бойлерных. Мы реализовали все необходимые работы для того, чтобы завод мог работать зимой. Сегодня "Энергия" – единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить, чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно! Это те отходы, которые вывозят на свалки – мы же полностью утилизуем их, а взамен получаем тепловую энергию для жителей жилых массивов Позняки и Осокорки, – рассказал директор СП "Завод "Энергия" Сергей Крикун.

Сначала запустят один котел, а позже и другие котлоагрегаты. Прием бытовых отходов также наращивать постепенно. Первые трое суток завод будет принимать по 250 тонн отходов, затем по 500 и в конце концов выйдет на свой рабочий режим – 750 тонн.

Кроме того, на заводе "Энергия" продолжается капитальный ремонт электрофильтра № 2 и крана бытовых отходов.

Напомним, что 10 августа завод "Энергия" приостановил свою работу для проведения плановых ремонтных работ.