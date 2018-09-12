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Во Львове женщина наехала на велопатрульного

Полиция
17:54 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 12 сентября, на одной из улиц Львова женщина наехала на велопатрульного.

Женщина-водитель умышленно заблокировала проезд "скорой" и наехала на велопатрульного во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

 "Сегодня около 13 часов патрульных вызвали на улицу Сечевых Стрельцов, где автомобиль SUZUKI был припаркован с нарушением ПДД и препятствовал проезду автомобиля скорой медицинской помощи, который ехал на вызов. На место приехал экипаж велопатрульних, который подошел поговорить к водителю и попросить отъехать. Во время разговора с женщиной она вела себя агрессивно, употребляла в сторону офицеров нецензурную лексику", - говорится в сообщении.

 

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Неожиданно водитель резко начала движение и наехал на лейтенанта полиции. Патрульный оказался на капоте автомобиля, после чего его напарник открыл дверь автомобиля и заглушил двигатель. На место происшествия вызвали скорую, которая госпитализировала инспектора. Также на месте работал следователь по ДТП. По предварительному заключению, в результате происшествия патрульный получил повреждения левого коленного сустава.

Как сообщалось, правительство одобрило постановление, которое позволит ускорить приобретение жилья и строительство объектов для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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Новости Украины, ДТП, Львов, Патрульная полиция Украины, Полиция Украины, Украина.
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