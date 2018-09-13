В зоне ООС без вести пропавшими считаются 2 тыс. человек

На сегодняшний день в зоне проведения ООС неразысканных остаются 2000 без вести пропавших лиц. Об этом во время круглого стола сообщила ведущий инспектор 6-го отдела управления организации досудебного расследования ГСУ Нацполиции Светлана Солейко, передает корреспондент УНН.

"На сегодня следователями органов НПУ начато более 6 тыс. уголовных производств по фактам безвестного исчезновения лиц и 3,5 тысячи уголовных производств по фактам незаконного лишения свободы и захвата заложников (в зоне проведения ООС - ред.). На сегодня из плена освобождены 2800 человек. Неразысканными остаются 2000 без вести пропавших лиц и 999 незаконно лишенных свободы", - сообщила С.Солейко.

Напомним, на 8 августа 2018 следователями органов безопасности (СБУ) осуществляется досудебное расследование в 164 уголовных производствах по фактам гибели военнослужащих и гражданских лиц на Донбассе.