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Стало известно, когда возобновят работу КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка"

КПВВ
16:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В субботу, 15 сентября, КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом возобновят работу.

Контрольные пункты въезда/выезда "Каланчак" и "Чаплинка" (Херсонская обл., на административной границе с оккупированным Крымом), которые 6 сентября временно прекратили работу в связи с экологической ситуацией из-за завода "Крымский титан", в субботу, 15 сентября, возобновят работу.

"15 сентября контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" возобновят свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10.00", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в пятницу.

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Украинское погранведомство продолжит отслеживать ситуацию. В случае ее ухудшения и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через эти КПВВ.

Напомним, Россия в Крыму паразитирует на украинском сырье, нарушая нормы международного права, Конституции Украины.

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Новости Украины, Каланчак, КПВВ, Крымский Титан, Украина, Чаплинка.
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