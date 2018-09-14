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Суд дал 3 года условно бывшему "замминистра спорта Крыма"

3 года условно - бывшему "замминистра спорта Крыма"
21:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Бывшему "заместителю министра спорта Крыма", которого в начале года задержали на админгранице с Крымом, дали условный срок.

Суд приговорил к трем годам условно бывшего "заместителя министра спорта Крыма", которого в начале года задержали на админгранице с Крымом.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин в Facebook, передает УНН.

"Камалов вышел по соглашению. Изменили обвинение в ч.1 ст.110 и условно три года. Вышел из зала суда", - написал адвокат в комментариях к одному из своих постов.

По словам Рыбина, Камалов "провел в застенке почти восемь месяцев". Вчера он отправился в Крым.

Ранее сообщалось, что количество обысков, проведенных в первом полугодии 2018 года, почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Новости Украины, Адвокат, Крым, Решение, Суд.
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