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Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения

Владимир Балух
12:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Адвокат настаивает на встрече с Владимиром Блухом, чтобы выяснить обстоятельства инцидента с избиением политзаключенного.

Адвокат украинского активиста Владимира Балуха прибыл в СИЗО Симферополя на встречу со своим подзащитным после информации о его избиении.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Адвокат украинского активиста Владимира Балуха утром 15 сентября прибыл в СИЗО Симферополя, чтобы увидеть своего подзащитного. Дежурный СИЗО ему ответил, что обращение адвоката передано начальнику федерального казенного учреждения (ФКУ) СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по Крыму Бережному Сергею Владимировичу, но его сейчас нет на месте. Как начальник приедет в СИЗО, он будет лично решать этот вопрос", - написали правозащитники.

По данным Крымской правозащитной группы, в СИЗО также должен прибыть архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ-КП Климент.

Как сообщалось ранее, 14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал журналистам, что активиста Балуха вывели из камеры, сильно избили и угрожали избавиться.

После этого адвокат Владимира Балуха связался по телефону СИЗО с дежурным. Дежурный уверил адвоката, что никаких чрезвычайных происшествий не происходило, включая и Владимира Балуха.

Крымская правозащитная группа считает, что назвать информацию дежурного достоверной или нет сложно, так как проверить ее можно только после того, как защитник украинца лично встретится с ним.

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Новости Украины, Адвокат, Владимир Балух, Крым, СИЗО.
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