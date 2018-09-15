Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости Украины: Адвокат настаивает на встрече с Владимиром Блухом, чтобы выяснить обстоятельства инцидента с избиением политзаключенного.
Адвокат украинского активиста Владимира Балуха прибыл в СИЗО Симферополя на встречу со своим подзащитным после информации о его избиении.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
"Адвокат украинского активиста Владимира Балуха утром 15 сентября прибыл в СИЗО Симферополя, чтобы увидеть своего подзащитного. Дежурный СИЗО ему ответил, что обращение адвоката передано начальнику федерального казенного учреждения (ФКУ) СИЗО-1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по Крыму Бережному Сергею Владимировичу, но его сейчас нет на месте. Как начальник приедет в СИЗО, он будет лично решать этот вопрос", - написали правозащитники.
По данным Крымской правозащитной группы, в СИЗО также должен прибыть архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ-КП Климент.
Как сообщалось ранее, 14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал журналистам, что активиста Балуха вывели из камеры, сильно избили и угрожали избавиться.
После этого адвокат Владимира Балуха связался по телефону СИЗО с дежурным. Дежурный уверил адвоката, что никаких чрезвычайных происшествий не происходило, включая и Владимира Балуха.
Крымская правозащитная группа считает, что назвать информацию дежурного достоверной или нет сложно, так как проверить ее можно только после того, как защитник украинца лично встретится с ним.