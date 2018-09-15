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Прогноз погоды в Украине на 16 сентября: дожди на юго-востоке Украины

Дождь
13:00 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Pixabay

Новости Украины: В Украине 16 сентября ожидается теплая солнечная погода на западе Украины, но на юго-востоке дожди с грозами и теплой температурой.

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будут определять атмосферные фронты, лишь на западную часть распространится гребень антициклона с запада, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 7-12м/с.

Температура ночью 11-16 °, днем 17-22°, в южных и восточных областях до 25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 сентября самая высокая температура днем была 29,6 в 1903 году, самая низкая ночью 1,2 в 1953 году.

На западе будет солнечно, без осадков. Температура ночью +8..+13, днем +19..+21 градусов.

На востоке небольшие дожди с грозами. Температура ночью +12..+15, днем +20..+23 градусов.

На юге кроме одесской области небольшие дожди с грозами. Температура ночью +13..+17, днем +21..+23 градусов.

На севере небольшие дожди и грозы. Температура ночью +13..+15, днем +18..+21 градусов.

В Киеве ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью 14-16°, днем около 20°.

В понедельник в Украине без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северо-западной части на юго-западный, 3-10 м/с.

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Температура ночью 7-12°, на юге до 15°, днем 18-23°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

15 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре, в пределах Киева, 20°.

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Новости Украины, Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды, Украина, Укргидрометцентр.
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