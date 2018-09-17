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На Запорожье парень бросил в девушку гранату

Ручная граната
10:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Во время ссоры парень швырнул в свою девушку ручную гранату, которая разорвалась и нанесла ей осколочные ранения ног.

В г.Днепрорудное Запорожской области во время ссоры мужчина бросил в девушку гранату, она получила осколочные ранения ног, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Как уточнил В.Аброськин на своей странице в Фейсбук в понедельник утром, инцидент произошел в комнате общежития, между молодым человеком 1992 года рождения и его сожительницей 1998 года рождения. Мужчина бросил в сожительницу ручную осколочную гранату. По его словам, в результате взрыва девушка получила осколочные ранения ног.

"Мы живем в "лихие времена": если раньше мужчина с женщиной ссорились и дрались, то сегодня бросают друг в друга гранаты", – написал В.Аброськин.

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Новости Украины, Граната, Днепрорудное, Драка, Ранения, Ссора.
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