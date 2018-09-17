Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4501445-prazdnik-udalsya-v-chernigove-na-svadbe-proizoshla-massovaya-draka.html
Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
19:02 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Скриншот
Новости Украины: Курьезный инцидент произошел на торжестве в Чернигове: в самом центре города на свадьбе разгорелась драка.
В самом центре Чернигова, возле клуба, была снята на видео драка. По всей видимости, дерущиеся молодые люди были гостями свадьбы. Об этом пишет Gorod.cn.ua.
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В видео показано, как группа гостей торжества пытается разнять двух дерущихся мужчин, лежащих на асфальте. Невеста при этом явно нервничает. Через какое-то время людям успешно удается усмирить дерущихся.
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