День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Новости: Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в ЛЧ (Фото)
Новости: Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
X

Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка

Драка на свадьбе
19:02 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Скриншот

Новости Украины: Курьезный инцидент произошел на торжестве в Чернигове: в самом центре города на свадьбе разгорелась драка.

В самом центре Чернигова, возле клуба, была снята на видео драка. По всей видимости, дерущиеся молодые люди были гостями свадьбы. Об этом пишет Gorod.cn.ua.

Массовое ДТП в Черновцах: пьяный водитель протаранил девять автомобилей

В видео показано, как группа гостей торжества пытается разнять двух дерущихся мужчин, лежащих на асфальте. Невеста при этом явно нервничает. Через какое-то время людям успешно удается усмирить дерущихся.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Драка, Происшествие, Свадьба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве на всех пляжах запретили купаться В Украине начали выдавать "Пакеты малыша" В Одесской области собака напала ребенка

Последние новости

Сочетание красоты и мощи: самые грозные боевые вертолеты со всего мира (Фото) Мораес: Шевченко сказал мне, что в сборной Украины проблема с нападающими Работы этих художников заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза (Фото)
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
03 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
04 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
05 Отвлекся на мгновение и разбил дорогой автомобиль на ровном месте (Видео)
06 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
Новости сегодня
07:29 Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
07:14 Гороскоп на сегодня, 18 сентября: все знаки Зодиака
07:06 Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года
06:58 Насилие против этнических меньшинств в Эфиопии: более 20 людей погибли
06:47 Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного оружия
Боевики не прекращают нарушать "школьное перемирие"
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь