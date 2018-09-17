Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка

В самом центре Чернигова, возле клуба, была снята на видео драка. По всей видимости, дерущиеся молодые люди были гостями свадьбы. Об этом пишет Gorod.cn.ua.

В видео показано, как группа гостей торжества пытается разнять двух дерущихся мужчин, лежащих на асфальте. Невеста при этом явно нервничает. Через какое-то время людям успешно удается усмирить дерущихся.