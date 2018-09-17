Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Киевской области

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности в Киеве и Киевской области до 20 сентября.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"По данным Укргидрометцентра, 18-20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 18-20 сентября в г. Киеве высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.