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Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Киевской области

Пожар
19:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Жителей призывают осторожно обращаться с огнем в лесах и парках в Киеве и Киевской области.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности в Киеве и Киевской области до 20 сентября.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

"По данным Укргидрометцентра, 18-20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 18-20 сентября в г. Киеве высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Киевская область, Украинский гидрометеорологический центр.
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