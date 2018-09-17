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Высокий уровень пожарной опасности ожидается в Киевской области
19:45 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Жителей призывают осторожно обращаться с огнем в лесах и парках в Киеве и Киевской области.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждают о пожарной опасности в Киеве и Киевской области до 20 сентября.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
"По данным Укргидрометцентра, 18-20 сентября по Киевской области (кроме района Барышевки) высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 18-20 сентября в г. Киеве высокий (4 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
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