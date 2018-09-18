На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного оружия

На протяжении прошлых суток, 17 сентября, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино", - отмечается в сообщении.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще один ранен.

От начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении, где враг обстрелял наши опорные пункты в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.