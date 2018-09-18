На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного оружия
Новости Украины: За сутки в зоне операции Объединенных сил террористы 21 раз обстреляли позиции украинских военных, дважды применив запрещенное вооружение.
На протяжении прошлых суток, 17 сентября, оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное, Лебединское и Широкино", - отмечается в сообщении.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Павлополя противник также обстрелял из миномета 120-го калибра.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще один ранен.
От начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Все обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении, где враг обстрелял наши опорные пункты в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.