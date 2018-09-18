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Во Львовской области из-за свадебного банкета слегло 18 человек

Во Львовской области массовое отравление на свадьбе
10:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Количество отравившихся на свадьбе в Сколе возросло до 18 – Львовская обладминистрация.

Количество отравившихся на свадьбе в г.Сколе Львовской области возросло с 5 до 18, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населенияй областной государственной администрации.

По данным департамента, 17 сентября в инфекционное отделение Сколевской районной больницы поступили еще 12 человек, которые были на свадьбе 15 сентября в кафе "На горке" в райцентре Сколе. Еще один человек госпитализирован в городскую больницу Нового Роздола.

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У них обнаружены симптомы кишечной инфекции. По данным медиков, состояние пациентов – средней тяжести. Источник отравления устанавливается.

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Новости Украины, Львовская область, Массовое отравление, Отравление, Происшествие.
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