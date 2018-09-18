Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4503420-vo-lvovskoy-oblasti-iz-za-svadebnogo-banketa-sleglo-18-chelovek.html
Во Львовской области из-за свадебного банкета слегло 18 человек
10:16 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: Количество отравившихся на свадьбе в Сколе возросло до 18 – Львовская обладминистрация.
Количество отравившихся на свадьбе в г.Сколе Львовской области возросло с 5 до 18, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населенияй областной государственной администрации.
По данным департамента, 17 сентября в инфекционное отделение Сколевской районной больницы поступили еще 12 человек, которые были на свадьбе 15 сентября в кафе "На горке" в райцентре Сколе. Еще один человек госпитализирован в городскую больницу Нового Роздола.
Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
У них обнаружены симптомы кишечной инфекции. По данным медиков, состояние пациентов – средней тяжести. Источник отравления устанавливается.
Телеграф