Во Львовской области из-за свадебного банкета слегло 18 человек

Количество отравившихся на свадьбе в г.Сколе Львовской области возросло с 5 до 18, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населенияй областной государственной администрации.

По данным департамента, 17 сентября в инфекционное отделение Сколевской районной больницы поступили еще 12 человек, которые были на свадьбе 15 сентября в кафе "На горке" в райцентре Сколе. Еще один человек госпитализирован в городскую больницу Нового Роздола.

У них обнаружены симптомы кишечной инфекции. По данным медиков, состояние пациентов – средней тяжести. Источник отравления устанавливается.