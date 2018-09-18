Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4506119-nashestvie-meduz-v-odesse-postradali-okolo-polutyisyachi-chelovek-video.html
Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)
22:01 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В Одессе на пляжах отдыхающих стали вытеснять медузы.
На одесском пляже бархатный сезон начался с нашествия огромных медуз-корнеротов.
Моряки считают такое нашествие медуз привычным делом для осенней Одессы. Относятся спокойно к этому и ученые.
От нашествия медуз в Одессе пострадали по меньшей мере полтысячи человек. Побережье Одессы усеяно медузами-корнеротами. После того, как начались осенние штормы, мертвых медуз начало тысячами выбрасывать из моря, говорится в сюжете ТСН.
От нашествия медуз в Одессе пострадали по меньшей мере полтысячи человек. Побережье Одессы усеяно медузами-корнеротами. После того, как начались осенние штормы, мертвых медуз начало тысячами выбрасывать из моря, говорится в сюжете ТСН.
Телеграф