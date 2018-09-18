Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)

На одесском пляже бархатный сезон начался с нашествия огромных медуз-корнеротов.

Моряки считают такое нашествие медуз привычным делом для осенней Одессы. Относятся спокойно к этому и ученые.

От нашествия медуз в Одессе пострадали по меньшей мере полтысячи человек. Побережье Одессы усеяно медузами-корнеротами. После того, как начались осенние штормы, мертвых медуз начало тысячами выбрасывать из моря, говорится в сюжете ТСН.

От нашествия медуз в Одессе пострадали по меньшей мере полтысячи человек. Побережье Одессы усеяно медузами-корнеротами. После того, как начались осенние штормы, мертвых медуз начало тысячами выбрасывать из моря, говорится в сюжете ТСН.