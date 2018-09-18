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Нашествие медуз в Одессе: пострадали около полутысячи человек (видео)

В Одессе на пляжах отдыхающих стали вытеснять медузы.
22:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
dumskaya.net

Новости Украины: В Одессе на пляжах отдыхающих стали вытеснять медузы.

На одесском пляже бархатный сезон начался с нашествия огромных медуз-корнеротов.

Моряки считают такое нашествие медуз привычным делом для осенней Одессы. Относятся спокойно к этому и ученые.

От нашествия медуз в Одессе пострадали по меньшей мере полтысячи человек. Побережье Одессы усеяно медузами-корнеротами. После того, как начались осенние штормы, мертвых медуз начало тысячами выбрасывать из моря, говорится в сюжете ТСН.

От нашествия медуз в Одессе пострадали по меньшей мере полтысячи человек. Побережье Одессы усеяно медузами-корнеротами. После того, как начались осенние штормы, мертвых медуз начало тысячами выбрасывать из моря, говорится в сюжете ТСН.

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Новости Украины, Медузы, Море, Нашествие, Одесса.
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