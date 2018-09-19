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Ремонтные работы: В Киеве ограничат движение по Северному мосту
17:21 Сегодня Телеграф
Новости Украины: В Киеве до конца октября будет ограничено движение транспорта на Северном мосту.
С 05:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение.
Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".
Ограничения будут действовать в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщалось ранее, мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал переговоры городских властей с компанией China Pacific Construction Group по строительству 4-й линии метро Киева.
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