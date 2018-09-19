Ремонтные работы: В Киеве ограничат движение по Северному мосту

С 05:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение.

Об этом сообщили в пресс-службе КК "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщалось ранее, мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал переговоры городских властей с компанией China Pacific Construction Group по строительству 4-й линии метро Киева.