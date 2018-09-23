В Глухове репетитор совращал ученицу

Прокуратура Сумской области сегодня сообщила о подозрении 41-летнему жителю Глухова, который долгое время, во время частных уроков, совершал в отношении малолетней развратные действия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе, в ходе следствия, проведенного следователями СУ ГУ НП в Сумской области, установлено, что жительница г. Глухов обратилась к своему знакомому, который имеет педагогическое образование, с просьбой предоставить частные уроки ее малолетней дочери 2006 г.р. В течение 2015 - 2017 гг. мужчина по месту жительства в г. Глухов проводил с девочкой занятия.

"Только после того, как обучение закончилось, девочка решилась признаться матери, что с начала 2017 репетитор совершал в отношении нее развратные действия. Кроме того, на планшет ученицы мужчина загружал изображения порнографического характера, в том числе с участием детей. Малолетняя боялась кому-то в этом признаться", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) и ч. 4 ст. 301 (распространение изображений порнографического характера) УК Украины. Прокуратура и полиция уже готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.