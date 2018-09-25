Глава ВКК на Сумщине требовал от участника ООС 140 тысяч гривень

В Сумской области сотрудники правоохранительных органов разоблачили главу врачебно-квалификационной комиссии (ВКК), требовавшего от участника операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе взятку в размере 140 тыс. гривень за содействие в прохождении врачебной комиссии и получение группы инвалидности.

"Оперативники спецслужбы установили, что (государственный - ИФ) служащий требовал от местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере 140 тысяч гривень. В такую сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и не создание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник.

Правоохранители задержали врача в его рабочем кабинете во время получения очередной части взятки в размере 56 тыс. грн.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Ч.3 ст.368 УК Украины - получение взятки в особенно крупном размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, - наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.