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В киевском метро пассажир упал на рельсы

Инцидент произошел на красной ветке метро
10:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Wikimedia.org

Новости Украины: Утром во вторник, 25 сентября, в Киеве на станции метро Святошино пассажир упал на рельсы.

В Киевском метрополитене утром 25 сентября на красной ветке временно было приостановлено движение поездов из-за падения человека на рельсы.

Об этом проинформировали в Киевском метрополитене.

По информации дежурной по станции, остановка поездов произошла из-за падения человека на рельсы на станции метро "Святошин".

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Движение поездов остановилось на несколько минут, после чего было восстановлено.

Обстоятельства падения человека на рельсы устанавливаются.

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Новости Украины, Киев, Метро, Пассажир, Происшествие, Святошино.
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