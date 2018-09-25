Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4528705-v-kievskom-metro-passazhir-upal-na-relsyi.html
В киевском метро пассажир упал на рельсы
Новости Украины: Утром во вторник, 25 сентября, в Киеве на станции метро Святошино пассажир упал на рельсы.
В Киевском метрополитене утром 25 сентября на красной ветке временно было приостановлено движение поездов из-за падения человека на рельсы.
Об этом проинформировали в Киевском метрополитене.
По информации дежурной по станции, остановка поездов произошла из-за падения человека на рельсы на станции метро "Святошин".
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Движение поездов остановилось на несколько минут, после чего было восстановлено.
Обстоятельства падения человека на рельсы устанавливаются.
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