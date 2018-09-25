В киевском метро пассажир упал на рельсы

В Киевском метрополитене утром 25 сентября на красной ветке временно было приостановлено движение поездов из-за падения человека на рельсы.

Об этом проинформировали в Киевском метрополитене.

По информации дежурной по станции, остановка поездов произошла из-за падения человека на рельсы на станции метро "Святошин".

Движение поездов остановилось на несколько минут, после чего было восстановлено.

Обстоятельства падения человека на рельсы устанавливаются.