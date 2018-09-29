День Независимости Украины

Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

В Запорожской области СБУ задержала подконтрольного РФ "вора в законе" (Видео)

СБУ
06:16 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Новости Украины: СБУ разоблачила в Запорожье "воров в законе" родом из ФСБ.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожской области попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные группировки, подконтрольные "ворам в законе" из РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что некоторые представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. По замыслу российских спецслужб "воры в законе" через подконтрольные в Украине банды должны были бы обострить криминогенную обстановку, в частности путем совершения резонансных преступлений для дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители выявили в жилищах фигурантов дела реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, три гранаты Ф- 1, три револьвера, пистолет Макарова, семь бронежилетов, большое количество патронов разного калибра и незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие неустановленного образца. Также выявлены телефоны, компьютерная техника с материалами, подтверждающими связь злоумышленников с представителями РФ, документы террористической организации "ДНР".

Изъятые предметы переданы на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно объявления десяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Спецоперация по разоблачению организованных группировок проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вор в законе, Запорожская область, Россия, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В столице ограничат работу три станции метро Стало известно, о состоянии раненого в ООС украинского военного В Киеве злоумышленник, угрожая ножом заставил снять с банковской карточки деньги

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь