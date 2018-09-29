В Запорожской области СБУ задержала подконтрольного РФ "вора в законе" (Видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожской области попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в Украине через криминальные группировки, подконтрольные "ворам в законе" из РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что некоторые представители российских криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. По замыслу российских спецслужб "воры в законе" через подконтрольные в Украине банды должны были бы обострить криминогенную обстановку, в частности путем совершения резонансных преступлений для дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители выявили в жилищах фигурантов дела реактивную противотанковую гранату РПГ-22, два автомата Калашникова, три гранаты Ф- 1, три револьвера, пистолет Макарова, семь бронежилетов, большое количество патронов разного калибра и незарегистрированное автоматическое и охотничье оружие неустановленного образца. Также выявлены телефоны, компьютерная техника с материалами, подтверждающими связь злоумышленников с представителями РФ, документы террористической организации "ДНР".

Изъятые предметы переданы на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно объявления десяти фигурантам дела о подозрении в совершении преступления.

Спецоперация по разоблачению организованных группировок проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.