В Умани проходит международный фестиваль воздушных шаров

В Умани стартовал международный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Цветущая страна". В первом дне фестиваля приняли участие воздухоплавательные экипажи из Украины, Молдовы и Германии. Показ аэростатов и полеты запланированы ежедневно с 28 по 30 сентября в 7:00 и 16:30, при наличии благоприятной погоды.

В рамках мероприятия состоялся показ ярких тепловых аэростатов. Гости фестиваля смогли бесплатно принять участие в постановке воздушных шаров, сделать яркие фотографии и узнать особенности подготовки аэростатов к полетам в рамках мастер-классов от организаторов фестиваля.

"Мы очень рады встречать в Умани воздухоплавательные экипажи со всей Украины и европейских стран. Приятно, что посмотреть на фестиваль и принять участие в полетах приехали люди из разных городов. Мы ежегодно организовываем фестиваль "Монгольфьерия", чтобы продемонстрировать красоту украинских земель с высоты птичьего полета, гостеприимство украинского народа и прекрасный мир воздухоплавания", – прокомментировал автор проекта Сергей Скалько.

Отметим, что 28 сентября в Умани был установлен беспрецедентный рекорд Украины – "Первый тандем-прыжок с парашютом с воздушного шара". Рекорд состоялся во время вечернего фестивального полета воздушных шаров.

Сергей Скалько и Юрий Бейдик пилотировали аэростат на высоту 4038 метров над уровнем моря (3878 метров над землей), откуда Мария Ткаченко и Александр Марушко успешно совершили прыжок с парашютом тандемом. Достижение было зафиксировано представителем Национального реестра рекордов Украины.

"Эмоции переполняют! Очень рада, что смогла принять участие в таком экстремальном рекорде вместе с опытной командой. Еще несколько минут назад на высоте около 4000 метров были только мы и небо. Странно осознавать, что все успешно произошло и быть рекордсменкой Украины", – ответила Мария Ткаченко.

Фестиваль "Монгольфьерия" проходит в Украине с 2008 года. Впервые проект состоялся в г. Белая Церковь. За годы существования, фестиваль был организован не только на территории Украины, но и в Болгарии, а также Черногории.