На Луганщине "минировали" две автозаправки

В пгт Белокуракино Луганской области "минировали" две автозаправочные станции. Сообщение об угрозе взрыва не подтвердилась, правоохранители устанавливают псевдоминера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает УНН.

В субботу в 09:15 в дежурную часть Белокуракинского отдела полиции позвонил неизвестный и сообщил о заминировании двух объектов инфраструктуры.

Работники полиции окружили автозаправочные станции и эвакуировали всех людей. Правоохранители проверили все указанные в анонимном сообщении объекты. Опасных предметов обнаружено не было.

Работу автозаправочных станций было возобновлено.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Принимаются меры по установлению личности лжеминера.