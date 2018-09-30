На КПВВ "Новотроицкое" затруднен проезд транспорта

С 27 сентября начались работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое", в результате чего могут возникнуть некоторые осложнения, связанные с временным изменением направления движения, проведением монтажных работ и переносом модулей для проведения контрольных операция, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"В настоящее время работы по обустройству КПВВ "Новотроицкое" продолжаются в полном объеме. Места проведения контрольных операций планируется накрыть навесами, что позволит сотрудникам Госпогранслужбы производить досмотр транспортных средств и проверку документов, и лицам, которые проходят контрольные процедуры, укрываться от жары или непогоды. Кроме того, будут обустроены залы ожидания, с местами отдыха, телевизорами, кондиционерами санитарные модули с горячей и холодной водой", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что основное требование к обустройству - это создание комфортных условий как для тех, кто следует через линию соприкосновения, так и для персонала контрольных служб в КПВВ.

Как сообщалось ранее, Представитель УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев заявил, что на одной из станций московского метро погиб гражданин Украины.