В Луганской области были обнаружены боеприпасы к гранатомету

В Луганской области возле с.Райгородка правоохранители нашли ящик с выстрелами к гранатомету СПГ-9, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Во время проверки оперативной информации, на территории одного из предприятий, неподалеку от с.Райгородка, полицейские обнаружили деревянный ящик, в котором находилось восемь выстрелов к гранатомету СПГ-9", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертизу. Сейчас оперативники устанавливают владельцев боеприпасов. Начато расследование по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что будет защищать интересы украинских граждан, независимо от их местонахождения, и требует уважения суверенитета Украины со стороны других государств.