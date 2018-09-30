Мужчина пытался ввезти из Польши почти 630 кг мясных консервов

Украинец пытался провезти через украинско-польскую границу 630 кг мясных консервов, спрятав их в двери автомобиля Mercedes. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Почти 630 килограммов мясных консервов украинец спрятал в двери Mercedes прошедшие сутки на украинском-польской границе обнаружили пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы", - сообщили в ГПСУ.

Как сообщили пограничники, при осмотре микроавтобуса Mercedes иностранной регистрации, прибывший из Польши в пункт пропуска "Угринов", у правоохранителей Львовского отряда возникли подозрения относительно перемещения ним скрытых товаров. Они провели углубленную проверку транспортного средства, и нашли в задних дверях микроавтобуса мясные консервы общим весом почти 630 килограммов.

Сообщается также, что транспортным средством управлял гражданин Украины, 1992 года рождения. Обнаруженный товар стоимостью более 25 000 гривен и автомобиль изъяли работники фискальной службы в установленном порядке для осуществления дальнейших правовых действий.

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