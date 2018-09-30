В столице ограничат работу три станции метро

Сегодня возможно ограничение на вход для пассажиров на некоторых станциях столичного метрополитена из-за концерта Энрике Иглесиаса. Об этом в twitter сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает УНН.

"Должны вас предупредить. 30.09, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" концерта Энрике Иглесиаса, возможно ограничение на вход (НЕ ЗАКРЫТИЕ) для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" до начала концерта, а также после его окончания", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, поданный правительством своевременно и в соответствии с требованиями законодательства проект Госбюджета на 2019 год сохраняет приоритеты и программы развития, которые уже реализуются.