Гибель Захарченко показали на "Россия 1"

В эфире телеканала "Россия-1" продемонстрировали видео с камер видеонаблюдения, установленных в донецком кафе "Сепар", где 31 августа в результате взрыва погиб глава боевиков ОРДО Александр Захарченко. На видео, размещенном на странице телеканала в YouTube - запись с внешних и внутренних камер наблюдения, сделанная за несколько минут до взрыва в кафе, куда глава боевиков приехал в сопровождении охраны.

На видео видно, как к зданию "Сепара" подъехали несколько внедорожников, в одном из которых находился А. Захарченко. В сопровождении охраны он направился к входу в кафе. Первым туда зашел один из охранников А. Захарченко, чтобы проверить помещение. На записи, сделанной внутри помещения, видно, что перед А. Захарченко открывают дверь и он входит в кафе и в это же мгновение происходит взрыв. Момент взрыва зафиксирован камерой, установленной снаружи кафе.