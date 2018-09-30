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Гибель Захарченко показали на "Россия 1"

Кафе "Сепар"
21:27 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Видео с камер наблюдения, заснявших момент взрыва, от которого погиб Александр Захарченко, показали в эфире телеканала "Россия 1".

В эфире телеканала "Россия-1" продемонстрировали видео с камер видеонаблюдения, установленных в донецком кафе "Сепар", где 31 августа в результате взрыва погиб глава боевиков ОРДО Александр Захарченко. На видео, размещенном на странице телеканала в YouTube - запись с внешних и внутренних камер наблюдения, сделанная за несколько минут до взрыва в кафе, куда глава боевиков приехал в сопровождении охраны.

На съезде Компартии в оккупированном Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие

На видео видно, как к зданию "Сепара" подъехали несколько внедорожников, в одном из которых находился А. Захарченко. В сопровождении охраны он направился к входу в кафе. Первым туда зашел один из охранников А. Захарченко, чтобы проверить помещение. На записи, сделанной внутри помещения, видно, что перед А. Захарченко открывают дверь и он входит в кафе и в это же мгновение происходит взрыв. Момент взрыва зафиксирован камерой, установленной снаружи кафе.

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Новости Украины, "Сепар", Александр Захарченко, Взрыв, Видео, Донецк, Россия-1.
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