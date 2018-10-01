Министр культуры Украины Евгений Нищук передал Славянскому краеведческому музею уникальный артефакт - отреставрированный скифский меч 5 в. до н.э. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Меч, по определению специалистов, датируется 5 в. до н.э. и происходит именно из этого благословенного Донбасского края и символически раскрывает историю защиты этих земель славными воинами еще 2,5 тысячи лет назад", - сказал Нищук.

Как отмечается, в церемонии, состоявшейся в Центральной библиотеке города, приняли участие представители Национальной гвардии Украины - активные участники боевых действий по освобождению украинских земель от российских агрессоров. Министр культуры представил бойцов, принимавших участие в защите села Широкино от российских террористических формирований в течение марта-июля 2015 года - сержанта Юрия Перекрестова, младшего сержанта Александра Сокуренко и солдата Игоря Шевченко.

Министр также выразил надежду, что этот артефакт станет одним из центральных экспонатов Славянского краеведческого музея.

Директор Славянского краеведческого музея Людмила Зандер поблагодарила Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины за высокопрофессиональную работу, а также за внимание, которое уделяло Министерство культуры тому, чтобы вернуть к жизни этот уникальный артефакт.

Отмечается, что скифский меч попал в фонды Славянского краеведческого музея после старта проекта "Музей открыт на ремонт”, реализуемый для музейных заведений в городах Славянск и Лисичанск. В январе 2017 года местный житель подарил его музею к открытию выставки. В апреле прошлого года директор музея с разрешения Славянского горотдела культуры обратилась в ННИРЦУ с просьбой о реставрации памятника. Ученые-реставраторы увидели фактически меч-развалину, состоявший из клинка, рукояти и гарды. Поверхность металла была покрыта значительными коррозионными наслоениями и остатками почвы, искажавшими форму предмета. Металлическое ядро сохранилось, однако степень минерализации составляла около 1/3 общей массы. Имели место значительные потери основы краев и конечности клинка.

В реставрационном центре было проведено исследование меча, разработана программа и определены методы его реставрации. В Институте электросварки им. Евгения Патона НАН Украины провели рентгенографическое исследование находки, что помогло классифицировать артефакт, увидеть конструкцию меча и тому подобное. Исполнитель консервационно-реставрационных мероприятий - заведующий научно-исследовательским отделом реставрации изделий из металла, художник-реставратор Виктор Голуб - осуществлял расчистку механическим способом, без применения химических препаратов, что могло бы повредить артефакта. Большинство консервационно-реставрационных мероприятий, принимая во внимание неудовлетворительное состояние находки и активную стадию разрушения, пришлось выполнять под микроскопом.

Как сообщалось ранее, по мнению Волкера, лучшим способом помочь людям, которые живут на Донбассе, со стороны России будет выбрать мир для Украины.