Горячая вода для жителей Киева: у Кличко назвали новый дедлайн

Народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец надеется, что руководитель Нафтогаза Андрей Коболев 10 октября согласится подписать мировое соглашение с КГГА по долгам Киевэнерго и киевляне через неделю-полторы после этого смогут получить горячую воду.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

"10 октября должно состояться судебное разбирательство. После этого 10 октября может быть подписано мировое соглашение. И все будет зависеть от того, поставит ли господин Коболев свою подпись под мировым соглашением, или нет. Знаете, что меня пугает: почему он (Коболев) этого не сделал еще в апреле, чтобы город мог спокойно подготовиться к отопительному сезону? Ничего нового мы в этом мировом соглашении Нафтогазу не предложили. Но тогда господин Коболев не хотел подписывать. Надеюсь, сейчас он подпишет", - сказал Белоцерковец.

Он подчеркнул, что "после подписания мирового соглашения нужно еще 5 дней, чтобы соглашение вступило в силу, и после этого еще немного нужно времени на технические вопросы (по налаживанию подачи горячей воды и теплоснабжения)", - сообщил Белоцерковец.

Как сообщалось, Нафтогаз прекратил поставки газа Киеву из-за долгов частной компании "Киевэнерго".

Нафтогаз требовал, чтобы этот долг вернуло коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", став правопреемником долговых обязательств КП "Киевэнерго". Город же настаивал на том, что киевляне не должны платить долги, которые возникли в результате хозяйственной деятельности коммерческой структуры и которые не имеют источника для погашения.

Задолженность Киевэнерго перед НАК "Нафтогаз України" составляет приблизительно 3,3 млрд грн, задолженность потребителей перед Киевэнерго - приблизительно 2,6 млрд грн. В то же время существует обязательство государства перед Киевэнерго - это разница в тарифах в объеме 729 млн грн. Именно эту сумму (729,5 млн грн) Кабмин выделил на погашение задолженности.

11 сентября Киевсовет принял решение о принятии коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" долгов Киевэнерго перед Нафтогазом при условии, что Киевэнерго передаст КП источники для погашения долга.

20 сентября мэр Киева Виталий Кличко уверял, что проблема с обеспечением горячей водой киевлян будет решена до конца сентября.