Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4554789-verhovnyiy-sud-kryima-izmenil-prigovor-baluhu.html
Верховный суд Крыма изменил приговор Балуху
Новости Украины: Суд не удовлетворил апелляцию защиты, но "учитывая положительную характеристику, смягчил приговор".
Подконтрольный Кремлю Верховный суд "смягчил" приговор голодающему украинскому активисту Владимиру Балуху, уменьшив срок пребывания в колонии общего режима на один месяц. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.
"Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор голодающему украинскому активисту Владимиру Балуху с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев", - говорится в сообщении.
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Как сообщалось, 3 октября в Верховном суде оккупированного Крыма проходило очередное заседание в отношении апелляционной жалобы Владимира Балуха. Украинского активиста снова не доставили в здание суда.
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