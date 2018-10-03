Верховный суд Крыма изменил приговор Балуху

Подконтрольный Кремлю Верховный суд "смягчил" приговор голодающему украинскому активисту Владимиру Балуху, уменьшив срок пребывания в колонии общего режима на один месяц. Об этом сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

"Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор голодающему украинскому активисту Владимиру Балуху с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 октября в Верховном суде оккупированного Крыма проходило очередное заседание в отношении апелляционной жалобы Владимира Балуха. Украинского активиста снова не доставили в здание суда.