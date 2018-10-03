В Харькове мужчина чуть не перерезал горло школьнице

В Харькове, в подъезде дома, мужчина напал на школьницу и порезал ей шею. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"Харьковская местная прокуратура №2 утвердила сообщение о подозрении в покушении на убийство школьницы (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) 28-летнему харьковчанину. По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, происшествие случилось вчера 2 октября в Новобоварскому районе Харькова", – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый на лестничной площадке напал на 16-летнюю девушку, которая выходила из квартиры. Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке. После этого нападавший скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни школьницы ничего не угрожает.

"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения. Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи", – отметили в прокуратуре.