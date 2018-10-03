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В Харькове мужчина чуть не перерезал горло школьнице

Нападение с ножом
18:29 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Вчера, 2 октября, в Новобоварском районе Харькова мужчина на лестничной площадке напал на 16-летнюю школьницу, которая выходила из квартиры.

В Харькове, в подъезде дома, мужчина напал на школьницу и порезал ей шею. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

"Харьковская местная прокуратура №2 утвердила сообщение о подозрении в покушении на убийство школьницы (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины) 28-летнему харьковчанину. По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, происшествие случилось вчера 2 октября в Новобоварскому районе Харькова", – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый на лестничной площадке напал на 16-летнюю девушку, которая выходила из квартиры. Мужчина внезапно выхватил лезвие канцелярского ножа и порезал им шею девушке. После этого нападавший скрылся.

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Пострадавшую доставили в больницу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни школьницы ничего не угрожает.

"В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз и избрании подозреваемому меры пресечения. Мотивы совершения преступления пока выясняют следователи", – отметили в прокуратуре.

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Новости Украины, Нападение, Прокуратура Харьковской области, Украина, Харьков.
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