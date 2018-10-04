В подразделения ГПСУ отправили 100 патрульных автомобилей

В подразделения Госпогранслужбы отправилась очередная партия современных полноприводных патрульных автомобилей. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает плановую работу по переоснащению органов охраны границы современными образцами техники. Так, к подразделениям Госпогранслужбы отправилась очередная партия современных полноприводных патрульных автомобилей. 100 автомобилей Renault Duster поступят в подразделения, которые выполняют задачи на всех участках государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.

Напомним, охрану общественного порядка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будет осуществлять полицейский патруль на мотоциклах. Преимущество мотопатрульных в том, что они оперативно добираются к местам, куда трудно быстро доехать автомобильному патрулю, например, к месту ДТП, также способны к большим маневрам во время охраны общественной безопасности на массовых мероприятиях и т.п