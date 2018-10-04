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В Винницкой больнице умерла медсестра
Новости Украины: Медсестра скончалась на рабочем месте, выполняя манипуляции в Винницкой областной детской клинической больнице.
В Винницкой областной детской клинической больнице во время выполнения медицинской манипуляции умерла медработница. Об этом сообщила пресс-служба управления Гоструда в Винницкой области, передает УНН.
"2 октября 2018 года в 15:00 фельдшер-лаборант Винницкой областной детской клинической больницы медсестра М. 1986 года рождения во время выполнения стернальной пункции ребенку в клинико-диагностической лаборатории, потеряла сознание, упала и умерла", – говорится в сообщении. Приказом начальника управления Гоструда в области создана комиссия по специальному расследованию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.
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