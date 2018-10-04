В Винницкой больнице умерла медсестра

В Винницкой областной детской клинической больнице во время выполнения медицинской манипуляции умерла медработница. Об этом сообщила пресс-служба управления Гоструда в Винницкой области, передает УНН.

"2 октября 2018 года в 15:00 фельдшер-лаборант Винницкой областной детской клинической больницы медсестра М. 1986 года рождения во время выполнения стернальной пункции ребенку в клинико-диагностической лаборатории, потеряла сознание, упала и умерла", – говорится в сообщении. Приказом начальника управления Гоструда в области создана комиссия по специальному расследованию для выяснения обстоятельств и причин происшествия.