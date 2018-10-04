Полицейские в Виннице пресекли самоубийство

В Виннице полицейские помешали 20-летнему парню совершить самоубийство. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Винницкой области, передает УНН.

"В ночь с 3 на 4 октября, около 22:30, на улице Черновола к полицейским обратились два человека и сообщили, что на Киевском мосту неизвестный пытается прыгнуть в реку. По прибытию инспекторы действительно обнаружили мужчину, который сидел на заборе моста и, казалось, вот-вот собирался оттуда прыгнуть", – говорится в сообщении. Один из патрульных начал вести с мужчиной диалог, отвлекая внимание. В это время его напарник резко схватил молодо человека за руку и перекинул на землю.

"Двадцатилетний парень, который имел признаки алкогольного опьянения, не слишком обрадовался такому завершению истории. Он настаивал, чтобы патрульные позволили ему сделать то, что задумал. Причину своего поступка мужчина объяснять не стал, только сказал, что запутался в жизненных проблемах. Инспекторы провели с ним профилактическую беседу и вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала его в больницу", – отметили в полиции.