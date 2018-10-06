В Северодонецке для раненых военнослужащих пополнили запасы крови

Почти 100 военных несколько дней посещали станцию переливания крови в Северодонецке, пополняя запасы крови как для мирных жителей, так и для раненых военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на пресс-службу оперативного командования "Север".

"Очередную акцию по сдаче крови устроили военнослужащие частей оперативно-тактического группировки "Север". Почти 100 военных в течение нескольких дней посещали станцию переливания крови в Северодонецке чтобы пополнить запасы крови, которые в случае необходимости используют как для мирных жителей, так и для раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поскольку военные мобильные госпитали не имеют возможности самостоятельно заготавливать кровь и пользуются помощью гражданских медучреждений, военные медики обратились к своим коллегам с инициативой организовать День донора с участием военных.

Донорской кровью обеспечиваются также врачебно-сестринские бригады, сформированные из военных медиков и действуют вдоль всей линии разграничения на базах районных больниц. Они имеют ограниченный запас крови, поэтому пользуются той, которую предоставляют из областного центра.

По словам начальника медицинской службы ОТУ "Північ" полковника медицинской службы Виталия Фурдыка, такие акции будут продолжаться и в дальнейшем, ведь необходимое количество донорской крови для защитников часто является решающим фактором, чтобы спасти жизнь.