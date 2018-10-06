В Кропивницком горел жилой дом: погибли трое человек

Вследствие пожара жилого дома по улице Родниковой в Кропивницком погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе УГСНС в Кировоградской области.

"5 октября в 21:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Родниковая в г. Кропивницкий. Как выяснилось по прибытии пожарно-спасательного подразделения на место события, в доме горели вещи домашнего обихода общей площадью 35 кв.м. Во время гашения пожара спасатели выявили тела трех погибших мужчин - один из них, 1968 г.р., родственник хозяйки дома, паспортные данные других двух погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, силами пожарных в 22:58 пожар ликвидирован. К его гашению привлекались 10 пожарных и 3 единицы техники. Ныне причина пожара и обстоятельства смерти людей устанавливаются.

Напомним, сегодня утром, 6 октября, в одном из кафе в Дарницком районе трое нетрезвых посетителей кафе открыли стрельбу по охранникам, они получили ранения.